Флешмоб по математике пройдёт в Пскове

08:57, 29 ноября 2024, ПАИ

30 ноября в 12:00 на площадке детского технопарка «Кванториум Псков» состоится математический флешмоб «Маткэт», сообщили ПАИ организаторы. В этот день образовательно-развлекательное мероприятие пройдет по всей стране.

Участников флешмоба ждут четыре разноуровневых набора из десяти авторских задач. Комплекты в зависимости от уровня сложности делятся на белую, зеленую, желтую и красную лигу. Каждый участник, придя на площадку, получает все четыре набора задач, ознакомившись с их содержанием, выбирает одну из лиг и в течение полутора часов решает задачи в выбранном треке. Возрастных ограничений по участию в конкурсе нет.

В этом году «Маткэт» отмечает десятилетие, также мероприятие приурочили к новому празднику – 1 декабря в России впервые отметят День математика. По этому поводу организаторы проводят конкурсы с подарками для победителей: конкурс среди участников на лучший костюм математического кота, будут определять самую математическую семью, группу или класс. Также всех конкурсантов ждут сертификаты участников, а статуэтки с символом акции – котом и дипломы за призовые места будут вручены после подведения итогов.

«Маткэт» – это некоммерческий проект, в рамках которого любой желающий может проверить свои математические знания в игровом виде, участие в нем общедоступно и бесплатно. 10 лет назад «Маткэт» придумали и впервые провели в саратовском лицее-интернате естественных наук, затем организаторы стали приглашать к участию другие образовательные учреждения, а спустя несколько лет флешмоб стал всероссийским.