Исследователи ПсковГУ стали участниками Конгресса молодых учёных

10:20, 29 ноября 2024, ПАИ

Конгресс молодых учёных, который проходил в научно-технологическом университете «Сириус», объединил около семи тысяч гостей из более чем 60 стран мира. В числе участников – молодые исследователи Псковского государственного университета: председатель студенческого научного общества, аспирант Игорь Егоров и младший научный сотрудник кафедры физики Александр Цветков. Редактор студмедиа «Толк» Анна Малахевич вошла в команду студенческого медиа Министерства науки и высшего образования РФ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Конгресс выступает крупнейшей площадкой для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики и задаёт основные векторы научно-технологического развития России.

«Конгресс молодых учёных – это замечательная возможность узнать о новых трендах развития российской науки, познакомиться с результатами уже запущенных проектов и программ, а также первым получить подробную информацию о планируемых изменениях. Огромное количество площадок, стендов научных и образовательных организаций, корпорации и, конечно, знакомство и общение с коллегами, образование команд для совместных проектов не могут не вдохновлять участников конгресса», – отметил Игорь Егоров.