Режим работы изменился во Дворе Постникова в Пскове
Режим работы изменился в музейном комплексе «Двор Постникова» сегодня, 29 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
«Сегодня музейный комплекс «Двор Постникова» работает до 16:00 (касса до 15:30). Просим учитывать эту информацию при планировании посещения объекта и приносим извинения за доставленные неудобства», – отметили в пресс-службе.
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