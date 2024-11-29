Режим работы изменился во Дворе Постникова в Пскове

10:34, 29 ноября 2024, ПАИ

Режим работы изменился в музейном комплексе «Двор Постникова» сегодня, 29 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Сегодня музейный комплекс «Двор Постникова» работает до 16:00 (касса до 15:30). Просим учитывать эту информацию при планировании посещения объекта и приносим извинения за доставленные неудобства», – отметили в пресс-службе.