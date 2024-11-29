На Псков опустился туман

10:56, 29 ноября 2024, ПАИ

Густой туман опустился на Псков сегодня, 29 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









Напомним, что вчера региональное ГУ МЧС России предупреждало, что 29 ноября в Псковской области будет густой туман.

Отметим, что сегодня температура воздуха в Псковской области в течение суток составит от 0 до +3 градусов. Будет дуть ветер западных направлений со скоростью от четырёх до девяти метров в секунду.