Великолучане участвуют в первенстве мира по ММА

11:46, 29 ноября 2024, ПАИ

Спортсмены Псковской области принимают участие в первенстве мира по ММА среди юношей и девушек 16-17 лет, которое проходит в Смоленске. Об этом сообщает пресс-служба Союза ММА России.

Псковскую область представляют Варвара Васильева и Артём Стрелков. Васильева в 1/4 финала в весе до 47,6 килограмма поборется с Анной Гавриш из Краснодара. Стрелков в весе до 77,1 килограмма в 1/8 встретится с представителем Московской области Тенгизом Мамедовым.

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