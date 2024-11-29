Великолучане участвуют в первенстве мира по ММА
Спортсмены Псковской области принимают участие в первенстве мира по ММА среди юношей и девушек 16-17 лет, которое проходит в Смоленске. Об этом сообщает пресс-служба Союза ММА России.
Псковскую область представляют Варвара Васильева и Артём Стрелков. Васильева в 1/4 финала в весе до 47,6 килограмма поборется с Анной Гавриш из Краснодара. Стрелков в весе до 77,1 килограмма в 1/8 встретится с представителем Московской области Тенгизом Мамедовым.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Соревнования лучников в Великих Луках объединили 640 спортсменов из России и Белоруссии
Турнир по таврелям с гарантированным призовым фондом не менее десяти тысяч рублей пройдёт в Великих Луках