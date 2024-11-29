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Как нацпроект БКД повышает безопасность на дорогах Псковской области: цифры и результаты

Благодаря президентскому национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Псковской области продолжается планомерная работа по повышению уровня безопасности дорожного движения и предупреждению аварийности на дорогах, сообщили ПАИ в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото предоставили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Комплекс мероприятий включает в себя выполнение работ по устройству и замене оцинкованного металлического барьерного ограждения, нанесение горизонтальной дорожной разметки, устройство недостающего наружного искусственного освещения и тротуаров на автомобильных дорогах регионального значения.

В текущем году на автомобильных дорогах регионального значения обновлена горизонтальная дорожная разметка общей протяжённостью более чем 4,1 тысячи километров и площадью более 355 551,5 квадратного метра. Работы выполнены как в рамках дорожного нацпроекта, так и в ходе текущего содержания региональной дорожной сети.

Кроме того, на обочинах вдоль региональных трасс установили и заменили порядка 11 километров металлического барьерного ограждения.

Качественное освещение дорог является одной из самых эффективных мер, снижающих аварийность на дороге. В этом году новые линии наружного искусственного освещения общей протяженностью 3,6 километра и тротуары появились в населённых пунктах Суханово Великолукского района и Корнилово Куньинского района, расположенных вдоль региональной трассы Великие Луки – Ущицы.

Продолжаются работы по устройству линии наружного искусственного освещения и тротуаров на автомобильной дороге Великие Луки – Новосокольники. В этом году подрядчик завершил работы на 1,5-километровом участке, расположенном в деревне Фотьево Великолукского района. В следующем году работы продолжатся в населённых пунктах Золотково, Захарино и в Новосокольниках.

В ходе капитального ремонта трассы Псков – Писковичи – Муровицы новое освещение и тротуары появились в деревне Хотицы Псковского района. Продолжаются работы в населённых пунктах Писковичи и Загорицы, срок исполнения – 2025 год.

Все региональные трассы проходят через населённые пункты, они востребованы у местных жителей и испытывают высокую нагрузку транзитного транспорта. Главная задача – сделать эти участки безопасными как для пешеходов, так и для водителей.

Отметим, что финансирование мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в 2024 году составило более 627,1 млн рублей.

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