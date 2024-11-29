Псковский специалист представила регион на форуме «Российский промышленник – 2024»

13:12, 29 ноября 2024, ПАИ

Первый заместитель председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Марина Аникеева представила регион на Международном форуме-выставке «Российский промышленник – 2024». Мероприятие состоялось в Санкт-Петербурге с 26 по 28 ноября, сообщила Марина Аникеева в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Международный форум-выставка «Российский промышленник – 2024» – это масштабное событие, представляющее собой не просто выставку достижений, но и глубокую дискуссионную площадку мирового уровня. Его цель – всесторонний анализ текущего состояния и перспектив развития промышленного комплекса России, определение ключевых векторов роста для различных отраслей и разработка эффективных стратегий преодоления существующих и прогнозируемых вызовов», – подчеркнула она.

В рамках Международного форума-выставки «Российский промышленник – 2024» в пленарном заседании приняли участие президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, первый заместитель министра промышленности России Василий Осьмаков, вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, заместитель министра Белоруссии Денис Бакей.

С видеообращением к участникам обратились председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин и первый вице-премьер Денис Мантуров.

Во время пленарного заседания отметили, что закон о промышленной политике, разработанный с активным участием регионов и представителей предпринимательского сообщества, оказал существенное влияние на развитие российской экономики. Его эффективность обеспечивается не только продуманными мерами поддержки, но и системным подходом к реализации, учитывающим сложные межотраслевые связи.

Была отмечена и роль Фонда развития промышленности. В условиях сохранения высокой ключевой ставки – это возможность получать долгие и дешевые средства. Ставка фонда составляет от 3 до 5 %. В регионах созданы аналоги ФРП, ставшие ресурсной базой для промышленных инициатив МСП, индустриальных парков, промышленных технопарков и кластеров. Все эти инструменты дали возможность производителям замещать импорт.

«Псковская область активно использует меры поддержки. С 2021 года осуществляет деятельность Фонд развития промышленности Псковской области, который предоставляет займы промышленным предприятиям в целях реализации инвестиционных проектов», – рассказала Марина Аникеева.

Кроме того, в 2024 году осуществлена докапитализация фонда на сумму 302,7 млн рублей на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением льготных займов промышленным предприятиям.

Промышленным предприятиям на конкурсной основе предоставляются субсидии на модернизацию производства, за весь период ими уже воспользовалось порядка 35 предприятий региона.

«Регион активно участвует в федеральных программах, в результате с привлечением средств из федерального бюджета успешно реализуются проекты, направленные на развитие промышленного производства, – это технопарк «Электрополис», промышленный электротехнический кластер Псковской области и технопарк «Агрополис», – обратила внимание Марина Аникеева.

В настоящее время идет формирование новых мер и в рамках пленарного заседания было предложено: активно инвестирующие компании должны иметь право на автоматический федеральный инвестиционный налоговый вычет; планируется доработать закон о промышленном ГЧП; осуществить модификацию СПИК, увязав их с предоставлением грантов из будущих налоговых потоков; на базе ФРП запустить фонд поддержки эквити и др.

«Участие в таких мероприятиях позволяет узнать от первых лиц о государственных программах поддержки промышленных предприятий, импортозамещении и финансовых инструментах развития реального сектора экономики», – заключила первый заместитель председателя профильного регионального комитета.