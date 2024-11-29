Где найти бланк на участие в акции «Губернаторский дневник»

12:20, 29 ноября 2024, ПАИ

С 2 декабря в Псковской области стартует сбор заявок на участие в 12-й акции «Губернаторский дневник». Сбор заявок с пятёрками за осень будет проходить до 9 декабря. Бланки с оценками могут прислать только учащиеся школ Псковской области, за исключением школьников Пскова. Они пришлют свои результаты только в мае за весь год. Как и в прошлом году, в акции не могут принимать участие школьники – победители прошлых лет.

Бланк для оценок и ссылку на форму для его отправки можно найти в официальной группе «Губернаторского дневника» в соцсети «ВКонтакте» (Бланк_осень_2024.pdf), а также на сайте ПАИ. Заявки принимаются только в электронном виде.

Чтобы стать участником проекта, необходимо скачать бланк дневника, распечатать его, заполнить вместе с учителем, подписать у директора и заверить печатью школы. Затем отсканировать или сфотографировать и прикрепить к заявке по ссылке (Форма сбора заявок ГД в 2024-2025 году (осень) – Yandex Forms). Сбор заявок будет проходить строго до 9 декабря до 23:59.

В бланк заносятся только пятёрки из классного журнала за осенние месяцы. Оценки за поведение, домашние работы в тетрадях и прочие достижения не учитываются.

Итоги за сентябрь, октябрь и ноябрь мы подведём и опубликуем 16 декабря.

За все время проведения «Губернаторского дневника» в нём приняли участие сотни школьников. Познакомиться с форматом и фотографиями прошлых лет можно в официальной группе проекта в соцсети «ВКонтакте».

Наши отличники думают о своём будущем со школьной скамьи, заранее вместе с родителями выстраивают траекторию своего образования. Не секрет, что амбициозные планы требуют определённых ресурсов, в том числе и денежных.

Партнёр акции «Губернаторский дневник» предлагает родителям школьников подумать о будущем уже сейчас. С 25 ноября «Альфа НПФ» (негосударственный пенсионный фонд) от «Альфа-банка» предложил клиентам оформление договоров долгосрочных сбережений.

Программа долгосрочных сбережений позволяет формировать капитал на любые цели. Это надёжный способ разработать инвестиционную стратегию, накопить на семейные нужды и увеличить пенсионные выплаты.

Помимо этого, «Альфа НПФ» запустил комплексное предложение на выгодных условиях для клиентов Alfa Only – при открытии программы долгосрочных сбережений полис инвестиционного страхования жизни с гарантированной ставкой доходности – 29 %.

«Этот проект имеет особое значение для Пскова, так как он предоставляет нашим клиентам уникальные возможности для финансового роста и стабильности. Мы ожидаем, что благодаря данному предложению жители региона смогут лучше планировать своё будущее, а также значительно повысить свою финансовую грамотность. Уверена, что это станет важным шагом к улучшению экономической ситуации в нашем городе и поспособствует дальнейшему привлечению инвестиций в регион», – отметила региональный управляющий «Альфа-банком» Ирина Баранова.

Оформить договор с «Альфа НПФ» можно уже сейчас во всех отделениях «Альфа-банка», а уже в начале декабря его можно будет оформить в приложении банка и «Альфа-онлайн».

Следите за новостями акции в официальной группе в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/gubdnevnik).

Как акция проходила в предыдущие годы, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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