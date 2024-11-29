Светофоры не работают на перекрёстке Некрасова – Октябрьский в Пскове
Светофоры не работают на перекрёстке улицы Некрасова и Октябрьского проспекта в Пскове сегодня, 29 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.
Движение транспорта на этом участке затруднено.
Просим псковичей быть на дорогах внимательными и осторожными.
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