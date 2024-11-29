На Псковском озере в Печорском районе пойман браконьер

13:59, 29 ноября 2024, ПАИ

Днём 28 ноября на Псковском озере в Печорском районе 35-летний безработный местный житель ловил рыбу сетями, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полицейские задержали браконьера с поличным после сообщения рыбоохраны. У мужчины изъяли лодку с мотором, несколько сетей. Браконьер успел поймать 60 экземпляров рыбы: плотву, окуней, судаков, щук, лещей.

Причинённый ущерб устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.