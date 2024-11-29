Выставка «Песняры-55» из Белоруссии открылась в Пушкинском заповеднике

14:04, 29 ноября 2024, ПАИ

Выставку «Песняры-55», созданную в Национальном историческом музее Белоруссии, представил посетителям Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в прес-службе музея-заповедника.

В экспозиции 20 планшетов, на которых помимо информационных справок и хронографов разного рода размещены фотографии, эскизы концертных костюмов группы, которую в своё время многие считали эталоном стиля, обложки виниловых дисков, расходившихся миллионными тиражами, публикации в СМИ, многое другое. Есть также QR-коды, которые ведут на лучшие записи песен «Песняров».

Выставка, подготовленная к юбилею ВИА, размещена в зимнем саду музейного Научно-культурного центра (Пушкинское Горы, бульвар Гейченко, 1). Планируется, что она будет работать здесь до февраля будущего года.

Название «Песняры» переводится с белорусского языка как «певцы», «поэты», «сказатели». 1 сентября 1969 года решением художественного совета филармонии Белорусской ССР музыкальный коллектив «Лявоны» — будущие «Песняры» — получил право называться вокально-инструментальным ансамблем. Выставочный проект, представленный сейчас в Святогорье, реализован при поддержке Белорусского государственного ансамбля «Песняры», Музея В. Г. Мулявина, Белорусской государственной филармонии, Белорусского государственного архива-музея литературы и искусства, Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов, уточнили в Национальном историческом музее Республики Беларусь.