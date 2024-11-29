Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Выставка «Песняры-55» из Белоруссии открылась в Пушкинском заповеднике

Выставку «Песняры-55», созданную в Национальном историческом музее Белоруссии, представил посетителям Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в прес-службе музея-заповедника.

В экспозиции 20 планшетов, на которых помимо информационных справок и хронографов разного рода размещены фотографии, эскизы концертных костюмов группы, которую в своё время многие считали эталоном стиля, обложки виниловых дисков, расходившихся миллионными тиражами, публикации в СМИ, многое другое. Есть также QR-коды, которые ведут на лучшие записи песен «Песняров».

Выставка, подготовленная к юбилею ВИА, размещена в зимнем саду музейного Научно-культурного центра (Пушкинское Горы, бульвар Гейченко, 1). Планируется, что она будет работать здесь до февраля будущего года.

Название «Песняры» переводится с белорусского языка как «певцы», «поэты», «сказатели». 1 сентября 1969 года решением художественного совета филармонии Белорусской ССР музыкальный коллектив «Лявоны» — будущие «Песняры» — получил право называться вокально-инструментальным ансамблем. Выставочный проект, представленный сейчас в Святогорье, реализован при поддержке Белорусского государственного ансамбля «Песняры», Музея В. Г. Мулявина, Белорусской государственной филармонии, Белорусского государственного архива-музея литературы и искусства, Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов, уточнили в Национальном историческом музее Республики Беларусь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












29 ноября 2024

Режим работы изменился во Дворе Постникова в Пскове
28 ноября 2024

Более 800 мероприятий в честь 80-летия Великой Победы запланировано провести в Псковской области
28 ноября 2024

Концерт Ростовского академического симфонического оркестра прошёл в Пскове
28 ноября 2024

Космос, металлолом и советская фантастика: Игорь Иванов и Николай Митчин стали гостями «Серебряного дождя». Главное
28 ноября 2024

Как макулатура и металлолом становятся произведениями искусства, рассказал Игорь Иванов
28 ноября 2024

Выставку арт-объектов из переработанных предметов откроют в Пскове
28 ноября 2024

14 модельных библиотек открыли в Псковской области по нацпроекту
28 ноября 2024

Стала известна программа конференции, завершающей научный год в «Михайловском»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...