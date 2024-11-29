У жительницы Пскова украли дорогостоящий телефон

17:22, 29 ноября 2024, ПАИ

Житель Печорского района подозревается в краже дорогостоящего телефона у псковички, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 12 октября в магазине на улице Вокзальной в Пскове у женщины украли из сумки телефон. Ущерб составил 70 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась в полицию.

Полицейские из отдела полиции № 2 провели оперативно-разыскные мероприятия и установили подозреваемого. Им оказался безработный, ранее судимый за кражу 32-летний житель Печорского района. Похищенный телефон найден и изъят.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). За это преступление можно получить до пяти лет лишения свободы. Сейчас идёт расследование, в ходе которого выясняются все детали произошедшего. Подозреваемого заключили под стражу.