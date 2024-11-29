В Пскове объявлен конкурс новогодних украшений окон и витрин

14:10, 29 ноября 2024, ПАИ

В Пскове объявлен конкурс новогодних украшений окон и витрин. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава города Борис Елкин.

«В этом году мы решили возобновить конкурс на лучшее новогоднее оформление. В нём могут участвовать все виды магазинов, автосалоны и заправки, парикмахерские и аптеки, банки и гостиницы, рестораны и кафе, школы, детские сады, учреждения культуры и спорта, а также жители, которые украсят свои окна, балконы и дворы», - уточнил Борис Елкин.

Приём заявок будет проходить с 1 по 25 декабря по электронной почте konkurs@pskovadmin.ru.

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