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Делегация новгородских агропромышленников посетила Псковскую область

Делегация фермеров и руководителей агропромышленных комплексов Новгородской области во главе с министром сельского хозяйства региона Виктором Витвицким посетила Псковскую область для обмена опытом в молочном животноводстве и агротуризме сегодня, 29 ноября. Об этом ПАИ сообщили в комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области.

Фото предоставили в комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области

Встретили делегацию заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Псковской области Александр Никандров и директор Центра компетенций Полина Золина.

Делегация посетила фермерские хозяйства «Дедовичское» и СПК «Победа», а также молокоприёмный пункт потребительского кооператива «Молочный двор» Дедовичского района. Здесь они познакомились с современными технологиями содержания, кормления и доения скота, приёмки и первичной переработки молока. Особое внимание уделили вопросам строительства и реконструкции молочных ферм, внедрению новых технологий в скотоводство и сбыту молочной продукции.

  • Делегация новгородских агропромышленников посетила Псковскую область
    Фото: комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области
  • Делегация новгородских агропромышленников посетила Псковскую область
    Фото: комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области
  • Делегация новгородских агропромышленников посетила Псковскую область
    Фото: комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области
  • Делегация новгородских агропромышленников посетила Псковскую область
    Фото: комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области
  • Делегация новгородских агропромышленников посетила Псковскую область
    Фото: комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области

Фермер Иван Филиппов из Новоржевского района рассказал гостям о технологиях сыроварения в своём хозяйстве. Гости попробовали шесть видов сыра, обсудили особенности получения сыропригодного молока, осмотрели ферму и обсудили дальнейшие планы развития хозяйства.

«Это мероприятие стало важным шагом в укреплении сотрудничества между регионами и продвижении передовых практик в сельском хозяйстве», – отметили в комитете.

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