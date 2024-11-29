Концерт в честь завершения Года семьи прошёл в опочецкой школе

16:21, 29 ноября 2024, ПАИ

Праздничный концерт, посвященный завершению Года семьи, прошёл в Краснооктябрьской средней школе Опочецкого района, сообщили ПАИ в учреждении.

В концерте принял участие военный оркестр воинской части из Острова.

«Впервые с настоящим оркестром в концерте приняли участие дети нашей школы, которые исполняли танцы и пели под звуки живого аккомпанемента. Участники концерта подарили присутствующим много приятных и положительных эмоций», – отметили в учреждении.



Фото: группа Краснооктябрьской средней школы в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа Краснооктябрьской средней школы в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа Краснооктябрьской средней школы в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа Краснооктябрьской средней школы в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа Краснооктябрьской средней школы в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа Краснооктябрьской средней школы в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа Краснооктябрьской средней школы в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа Краснооктябрьской средней школы в соцсети «ВКонтакте»















Также в рамках концерта благодарственными письмами наградили семьи, которые вносят свой вклад в развитие школы и хорошее воспитание детей.