Концерт в честь завершения Года семьи прошёл в опочецкой школе
Праздничный концерт, посвященный завершению Года семьи, прошёл в Краснооктябрьской средней школе Опочецкого района, сообщили ПАИ в учреждении.
В концерте принял участие военный оркестр воинской части из Острова.
«Впервые с настоящим оркестром в концерте приняли участие дети нашей школы, которые исполняли танцы и пели под звуки живого аккомпанемента. Участники концерта подарили присутствующим много приятных и положительных эмоций», – отметили в учреждении.
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Фото: группа Краснооктябрьской средней школы в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа Краснооктябрьской средней школы в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа Краснооктябрьской средней школы в соцсети «ВКонтакте»
-
Фото: группа Краснооктябрьской средней школы в соцсети «ВКонтакте»
-
Фото: группа Краснооктябрьской средней школы в соцсети «ВКонтакте»
-
Фото: группа Краснооктябрьской средней школы в соцсети «ВКонтакте»
-
Фото: группа Краснооктябрьской средней школы в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа Краснооктябрьской средней школы в соцсети «ВКонтакте»
Также в рамках концерта благодарственными письмами наградили семьи, которые вносят свой вклад в развитие школы и хорошее воспитание детей.
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