Военные учения будут идти в Псковской области полгода
Об учениях на полигоне «Завеличье», которые будут проходить в течение полугода, предупредило жителей Псковской области командование 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.
С 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года на учебных объектах огневого комплекса, танкодрома, автодрома и учебно-тактических полей полигона «Завеличье» ежедневно с 8:00 до 1:00, с понедельника по воскресенье, включая выходные и праздничные дни, с личным составом дивизии будут проводиться занятия по боевой подготовке (стрельба из стрелкового оружия, гранатометов и вооружения боевых машин, вождение автомобильной и бронетанковой техники).
Нахождение на территории и вблизи границ полигона «Завеличье» опасно для жизни.
Лица, проникшие на территорию объектов полигона, будут задержаны и переданы полиции. Командование дивизии просит быть внимательными жителей близлежащих населённых пунктов.
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