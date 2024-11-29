Инициатива жительницы Псковской области по привлечению туристов в усадьбу Строганова получила 424 тысячи рублей

15:24, 29 ноября 2024, ПАИ

Фонд Потанина подвел итоги конкурса «Практики личной филантропии и альтруизма» сезона 2023/2024. Победителями стали 55 проектов из 32 регионов России. В их числе – инициатива жительницы Псковской области, которая получит поддержку на сумму 424 200 рублей, сообщили ПАИ в фонде.

В рамках проекта «Княжьи Горки» Лариса Егорова из деревни Красные Горки организует цикл мероприятий, направленных на привлечение общественного внимания к усадьбе Строгановых в Княжьих Горках и повышение осведомленности о её исторической важности.

Интерес к конкурсу проявили 664 человека. Всего было подано 239 заявок из 49 регионов России. Почти половина из них, 110, – от участников Стипендиальной программы Владимира Потанина (от преподавателей, стипендиатов и финалистов стипендиального конкурса 2023/2024).

Больше всего победителей представляют программу «Эффективная филантропия» – 22, далее идут Стипендиальная программа Владимира Потанина (15), «Сила спорта» (12), «Музей без границ» (6).