Дмитрий Яковлев провёл открытый диалог с молодёжью

17:43, 29 ноября 2024, ПАИ

Открытый диалог с врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрием Яковлевым прошёл в рамках семинара-совещания со специалистами молодёжной политики муниципальных образований области. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по молодёжной политике.

Участники обсудили насущные вопросы, определили векторы работы и поговорили о предстоящих планах. Отдельной темой стало открытие центров подготовки международного волонтёрского корпуса, посвящённого 80-летию Победы. Дмитрий Яковлев рассказал, что эта инициатива будет масштабироваться на уровне всех муниципалитетов и сейчас разрабатываются материалы для тематических мероприятий в муниципальных образованиях.

Комитет по молодёжной политике является оператором президентских грантов, предоставляя молодёжи возможность участвовать в форумах и реализовывать свои проекты. «Росмолодёжь» проводит огромное, колоссальное количество грантовых конкурсов. Такая возможность для муниципалитетов – это мощный инструмент», – подчеркнул Дмитрий Яковлев.

В рамках диалога участники познакомились с сотрудниками комитета по молодёжной политике и Псковского центра молодёжи и общественных инициатив. Дмитрий Яковлев поблагодарил их за работу и подчеркнул, что вся команда воспринимает свою деятельность как миссию и активно занимается вопросами молодёжной политики.