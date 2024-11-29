Псковские школьники изучат работу алгоритмов и искусственного интеллекта в городских сервисах

16:15, 29 ноября 2024, ПАИ

С 2 по 22 декабря школы Псковской области присоединятся к всероссийскому образовательному проекту «Урок цифры» на тему «Код города: технологии в движении». На примере сервиса такси школьники узнают, как искусственный интеллект и машинное обучение помогают людям быстро и комфортно перемещаться по городу, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

На занятиях участники познакомятся с технологическими решениями, с теорией графов, которая лежит в основе построения маршрутов, а также с алгоритмами, которые помогают найти кратчайший путь до пункта назначения и сократить время подачи такси. Школьники узнают, как с помощью графов оптимизировать маршрут, чтобы пассажиры могли успешно добираться до места назначения, а водители — эффективно использовать время. Также учащимся расскажут, как искусственный интеллект помогает находить попутчиков для совместной поездки.

Помимо базовых представлений об ИИ, машинном обучении и теории графов участники «Урока цифры» овладеют навыками цифровой безопасности и защиты от цифровых угроз на примере фишинга.

Открытый урок по теме состоится 13 декабря в центре цифрового образования «IT-Куб» в Пскове.

«Урок цифры» проводится с 2018 года АНО «Цифровая экономика», Минцифры России, Минпросвещения России в партнерстве с ключевыми IT-компаниями и организациями в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика».