Псковичи могут сэкономить до 30% на связи билайн
Оператор билайн запустил акцию «Абонементы на «Тарифе UP» для новых клиентов. Чтобы получить скидку 15 % или 30 %, необходимо приобрести сим-карту в офисе обслуживания и сразу пополнить баланс на три или шесть месяцев соответственно. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.
Оплачивая связь заранее, клиенты могут не только сэкономить на звонках и мобильном интернете, но и на несколько месяцев забыть о необходимости пополнять баланс – пакеты минут и гигабайт будут обновляться автоматически.
Чтобы связь была как выгодной, так и безопасной, билайн запустил сервис «Моя безопасность». Он автоматически блокирует звонки мошенников. Если система оператора сомневается хотя бы на 1 % в том, что звонок исходит от злоумышленника, она пропустит звонок, но пометит его как подозрительный. Сервис работает и в мессенджерах тоже.
Стать участниками акции «Абонементы на «Тарифе UP» могут новые клиенты билайна, внести оплату необходимо в день подключения. Акция действует с 1 ноября по 31 декабря 2024 года на «Тарифе UP» при любой комбинации пакетов минут и Гб мобильного интернета. Подробности – на сайте оператора.
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