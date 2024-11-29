Как сблизиться с приёмным ребёнком, рассказали псковичам в службе «Содействие»

16:39, 29 ноября 2024, ПАИ

Как сблизиться с приёмным ребёнком, рассказали псковичам в службе семейного консультирования «Содействия» при ПсковГУ.

Специалисты сравнили привязанность в семье с дорогой с двусторонним движением. «По одной полосе этой «дороги» навстречу приемным родителям движется ребенок, по другой навстречу ребенку — родители. Не стоит ожидать от малыша, что он сам создаст связь «родитель — ребенок». Эта связь развивается на нескольких уровнях: сенсорном, эмоциональном, когнитивном и физическом», — уточнили в службе «Содействие».

На всех этих уровнях приемным родителям необходимо обучать ребенка устанавливать с ними детско-родительские отношения. «В этот переченить входят такие действия: оставаться рядом, не следовать за незнакомцем, в непонятных ситуациях ориентироваться на выражение их лиц, обращаться к ним за помощью, привлекать их внимание, хорошо понимать разницу между родителями, друзьями и чужими и как вести себя с ними», — пояснили психологи.

Напомним, служба семейного консультирования «Содействия» создана при Псковском государственном университете при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

Основная задача деятельности службы – безвозмездное оказание комплексной психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей.