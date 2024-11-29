Какая погода ожидает псковичей в эти выходные, рассказала метеоролог

17:03, 29 ноября 2024, ПАИ

Какую погоду ожидать псковичам в эти выходные, рассказала руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«В эти выходные мы ожидаем тёплую для этого времени года погоду. Дневные и ночные температуры будут примерно одинаковыми: от 0 до +5 градусов», – отметила Тала Нещадимова.

В отдельных районах Псковской области возможны небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Также будет дуть ветер южных направлений, умеренный, заключила метеоролог.