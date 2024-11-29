Какая погода ожидает псковичей в эти выходные, рассказала метеоролог
Какую погоду ожидать псковичам в эти выходные, рассказала руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПАИ.
«В эти выходные мы ожидаем тёплую для этого времени года погоду. Дневные и ночные температуры будут примерно одинаковыми: от 0 до +5 градусов», – отметила Тала Нещадимова.
В отдельных районах Псковской области возможны небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Также будет дуть ветер южных направлений, умеренный, заключила метеоролог.
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