В Пскове командир взвода ДПС потушил загоревшийся посреди улицы автомобиль

16:48, 29 ноября 2024, ПАИ

В Пскове командир взвода ДПС потушил загоревшийся посреди улицы автомобиль, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Утром 29 ноября на улице Чудской командир взвода ДПС № 1 ОР ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову капитан полиции Александр Федотов во время несения службы увидел, что посреди автодороги стоит легковой автомобиль «Тойота», из-под капота которого вырывается пламя, а владелец пытается потушить огонь.

Сотрудник Госавтоинспекции сообщил о происшествии группе управления нарядами УМВД России по городу Пскову, чтобы сотрудники группы оперативно оповестили пожарных.

Затем Александр Федотов с помощью служебного огнетушителя стал тушить пламя, предварительно обесточив автомобиль. Благодаря действиям сотрудника огонь удалось локализовать до приезда спасателей. В результате происшествия никто не пострадал.