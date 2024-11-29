В Пскове командир взвода ДПС потушил загоревшийся посреди улицы автомобиль
В Пскове командир взвода ДПС потушил загоревшийся посреди улицы автомобиль, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Утром 29 ноября на улице Чудской командир взвода ДПС № 1 ОР ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову капитан полиции Александр Федотов во время несения службы увидел, что посреди автодороги стоит легковой автомобиль «Тойота», из-под капота которого вырывается пламя, а владелец пытается потушить огонь.
Сотрудник Госавтоинспекции сообщил о происшествии группе управления нарядами УМВД России по городу Пскову, чтобы сотрудники группы оперативно оповестили пожарных.
Затем Александр Федотов с помощью служебного огнетушителя стал тушить пламя, предварительно обесточив автомобиль. Благодаря действиям сотрудника огонь удалось локализовать до приезда спасателей. В результате происшествия никто не пострадал.
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