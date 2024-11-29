Сто штрафов за нарушения ПДД: пскович погасил задолженность после ареста автомобиля

18:34, 29 ноября 2024, ПАИ

Пскович систематически нарушал правила дорожного движения, уклоняясь от административной ответственности. Всего на его счету сто штрафов на сумму более 50 тысяч рублей, сообщили ПАИ в УФССП по Псковской области.

Нарушитель не захотел оплачивать штрафы добровольно, поэтому судебные приставы Пскова возбудили исполнительное производство, о чём уведомили должника. Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о наложении ареста на деньги должника, находящиеся на расчётных счетах. Кроме того, вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении автомобиля.

Так как данные меры не повлияли на должника, судебные приставы установили местонахождение автомобиля должника и составили акт описи и ареста имущества.

Вероятность лишиться своего автотранспортного средства мотивировала жителя погасить задолженность.

Все ограничительные меры сняты, исполнительное производство окончено.