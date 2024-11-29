Сто штрафов за нарушения ПДД: пскович погасил задолженность после ареста автомобиля
Пскович систематически нарушал правила дорожного движения, уклоняясь от административной ответственности. Всего на его счету сто штрафов на сумму более 50 тысяч рублей, сообщили ПАИ в УФССП по Псковской области.
Нарушитель не захотел оплачивать штрафы добровольно, поэтому судебные приставы Пскова возбудили исполнительное производство, о чём уведомили должника. Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о наложении ареста на деньги должника, находящиеся на расчётных счетах. Кроме того, вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении автомобиля.
Так как данные меры не повлияли на должника, судебные приставы установили местонахождение автомобиля должника и составили акт описи и ареста имущества.
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Все ограничительные меры сняты, исполнительное производство окончено.
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