Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

По иску прокурора в пользу жителя Красногородского округа взыскано почти 150 тысяч рублей

По иску прокурора в пользу жителя Красногородского округа взыскано почти 150 тысяч рублей в счёт возмещения убытков, связанных с приобретением лекарственных препаратов. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Красногородского округа.

Прокуратура провела проверку по обращению местного жителя о необеспечении его лекарственными препаратами.

Установлено, что заявитель страдает онкологией. Пациенту в медучреждении выписали рецепт на обеспечение лекарственным препаратом. Однако отпуск необходимого лекарственного препарата из-за его отсутствия не произошёл. Заявитель приобрёл необходимый лекарственный препарат за счёт собственных средств в Санкт-Петербурге.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объёме. Решение суда исполнено.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 декабря 2024

«Школа должна готовить здоровых, счастливых людей»: в России намерены сократить количество уроков
01 декабря 2024

Красавица из Псковской области стала главной Снегурочкой Москвы
01 декабря 2024

Спасатели предупредили псковских рыбаков о поведении на воде
01 декабря 2024

До +4 градусов ожидается в Псковской области 2 декабря
01 декабря 2024

Митрополит Матфей совершил Божественную литургию в Михайловском соборе
01 декабря 2024

День казачьей культуры прошёл в Пскове 30 ноября
01 декабря 2024

Число выявленных случаев ВИЧ выросли в Псковской области на 13 процентов
01 декабря 2024

Конференция по итогам работы Пушкинского заповедника прошла в Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...