По иску прокурора в пользу жителя Красногородского округа взыскано почти 150 тысяч рублей

19:12, 29 ноября 2024, ПАИ

По иску прокурора в пользу жителя Красногородского округа взыскано почти 150 тысяч рублей в счёт возмещения убытков, связанных с приобретением лекарственных препаратов. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Красногородского округа.

Прокуратура провела проверку по обращению местного жителя о необеспечении его лекарственными препаратами.

Установлено, что заявитель страдает онкологией. Пациенту в медучреждении выписали рецепт на обеспечение лекарственным препаратом. Однако отпуск необходимого лекарственного препарата из-за его отсутствия не произошёл. Заявитель приобрёл необходимый лекарственный препарат за счёт собственных средств в Санкт-Петербурге.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объёме. Решение суда исполнено.