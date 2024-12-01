По иску прокурора в пользу жителя Красногородского округа взыскано почти 150 тысяч рублей
По иску прокурора в пользу жителя Красногородского округа взыскано почти 150 тысяч рублей в счёт возмещения убытков, связанных с приобретением лекарственных препаратов. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Красногородского округа.
Прокуратура провела проверку по обращению местного жителя о необеспечении его лекарственными препаратами.
Установлено, что заявитель страдает онкологией. Пациенту в медучреждении выписали рецепт на обеспечение лекарственным препаратом. Однако отпуск необходимого лекарственного препарата из-за его отсутствия не произошёл. Заявитель приобрёл необходимый лекарственный препарат за счёт собственных средств в Санкт-Петербурге.
Суд удовлетворил требования прокурора в полном объёме. Решение суда исполнено.
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