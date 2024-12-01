Наталья Фёдорова с рабочим визитом посетила Карамышевскую волость

19:48, 29 ноября 2024, ПАИ

Глава Псковского района Наталья Фёдорова в ходе рабочей поездке по Карамышевской волости посетила несколько объектов сферы культуры, в которых в этом году проведён ремонт. Об этом глава муниципалитета сообщила в своём телеграм-канале.

Так, в Доме культуры села Карамышево завершаются работы по обустройству санитарной комнаты, которой здесь раньше не было. Дом культуры востребован населением, на его базе расположена библиотека, организованы кружки и проводятся мастер-классы.

В деревне Выставка рабочие завершили косметический ремонт помещения зала Дома культуры. Здесь починили кровлю, сделали косметический ремонт. «Теперь это светлое просторное помещение, в котором будет установлена мебель. Планируется, что здесь будут приходить занятия по декоративно-прикладному творчеству, танцам, пению и встречи односельчан. Мы поддерживаем инициативу жителей»,– отметила Наталья Фёдорова.

По её словам, деревня Лопатово – отдельный пример того, как комплексный подход даёт свои результаты. Все работы по ремонту помещения досугового центра – это объединение усилий территориального общественного самоуправления в рамках выигранного гранта, а также вложения волости и района. «Результат совместной деятельности налицо, сейчас идёт активная подготовка к предновогоднему открытию», – добавила глава муниципалитета.