Вышел в свет первый номер сетевого научного российско-белорусского журнала «Право и экономика Союзного государства»

20:07, 29 ноября 2024, ПАИ

Первый номер сетевого научного российско-белорусского журнала «Право и экономика Союзного государства» вышел в свет. Учредитель издания – Псковский государственный университет, соучредитель – Витебский государственный университет имени П. М. Машерова. Журнал создан в рамках проекта стратегического академического лидерства «Приоритет 2030», инициированного Министерством науки и высшего образования РФ. Об этом ПАИ сообщили в вузе.

Новое сетевое периодическое научное издание охватывает широкий спектр тематических направлений в области права и экономики. Материалы журнала предназначены для научно-педагогических работников, практикующих специалистов, аспирантов, соискателей учёных степеней, студентов, а также широкого круга лиц, интересующихся вопросами права и экономики.

В перечне публикаций первого номера – статьи первого проректора ПсковГУ, профессора кафедры гражданского права и процесса Ольги Серовой и научного сотрудника НИЛ «Центр комплексного изучения проблем региональной безопасности» Михаила Перышкина, доцента кафедры экономической политики Белорусского государственного экономического университета Анны Бажиной, докторанта высшей инженерно-экономической школы Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Михаила Балога, аспиранта аспирант кафедры географии ПсковГУ Виталия Козырева, других авторов.

Познакомиться с текстами можно по ссылке.

Добавим, научный журнал «Право и экономика Союзного государства» индексируется в базах данных Crossref, Google Scholar. Миссия издания – формирование единого российского и белорусского научного пространства для внесения значимого вклада в устойчивое развитие Союзного государства. Цель – развитие открытых кросс-культурных и междисциплинарных научных коммуникаций, позволяющих выполнять совместные исследования в области правового и экономического знания между представителями академической среды и экспертного сообщества Союзного государства.