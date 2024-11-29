В Пскове подвели итоги ежегодного смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда

20:40, 29 ноября 2024, ПАИ

Итоги ежегодного смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в номинациях «Лучшая организация по охране труда» и «Лучший специалист по охране труда» подвели в комитете по труду и занятости Псковской области, сообщили ПАИ в Псковском облсовпрофе.

Смотр-конкурс проводят в рамках реализации программы «Развитие институтов рынка труда» и программы Псковской области «Содействие занятости населения» в целях пропаганды улучшения условий и безопасности труда в организациях региона. В состав рабочей группы от Псковского облсовпрофа вошла советник-консультант Надежда Партхаль.

По итогам работы за 2023–2024 годы лидерами в номинации «Лучшая организация по охране труда» стали Себежская средняя общеобразовательная школа (в непроизводственной сфере) и псковская швейная фабрика «Славянка» (в производственной сфере).

В номинации «Лучший специалист по охране труда» в непроизводственной сфере победила специалист по охране труда Великолукского механико-технологического колледжа Алина Павлова, а в производственной сфере – начальник отдела охраны труда Псковских тепловых сетей Ольга Самохвалова.

«Мы гордимся членами профсоюза и их высокими результатами. Работа по охране труда в профсоюзах ведётся на должном уровне. В 2024 году за счёт средств Псковского облсовпрофа было обучено более 100 человек», – сообщил лидер профдвижения в регионе Игорь Иванов.