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Общество

В Пскове подвели итоги ежегодного смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда

Итоги ежегодного смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в номинациях «Лучшая организация по охране труда» и «Лучший специалист по охране труда» подвели в комитете по труду и занятости Псковской области, сообщили ПАИ в Псковском облсовпрофе.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Смотр-конкурс проводят в рамках реализации программы «Развитие институтов рынка труда» и программы Псковской области «Содействие занятости населения» в целях пропаганды улучшения условий и безопасности труда в организациях региона. В состав рабочей группы от Псковского облсовпрофа вошла советник-консультант Надежда Партхаль.

По итогам работы за 2023–2024 годы лидерами в номинации «Лучшая организация по охране труда» стали Себежская средняя общеобразовательная школа (в непроизводственной сфере) и псковская швейная фабрика «Славянка» (в производственной сфере).

В номинации «Лучший специалист по охране труда» в непроизводственной сфере победила специалист по охране труда Великолукского механико-технологического колледжа Алина Павлова, а в производственной сфере – начальник отдела охраны труда Псковских тепловых сетей Ольга Самохвалова.

«Мы гордимся членами профсоюза и их высокими результатами. Работа по охране труда в профсоюзах ведётся на должном уровне. В 2024 году за счёт средств Псковского облсовпрофа было обучено более 100 человек», – сообщил лидер профдвижения в регионе Игорь Иванов.

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