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Митрополит Матфей совершил Божественную литургию в Троицком соборе в Пскове

Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе сегодня, в день памяти святого апостола и евангелиста Матфея, 29 ноября. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Митрополит Матфей совершил Божественную литургию в Троицком соборе Пскове. Фото здесь и далее: Лев Савинов / Псковская епархия

Поздравили владыку с днём его тезоименитства митрополит Евсевий (Саввин), возглавлявший Псковскую кафедру с 1993 по 2018 год, настоятельница Спасо-Казанского Симанского монастыря игуменья Маркелла (Павлова), настоятельница Спасо-Елеазаровского монастыря игумения Татиана (Пашкова), настоятельница Рождества Богородицы Снетогорского монастыря игумения Рафаила (Позигунова), исполняющая обязанности настоятельницы Свято-Введенского монастыря монахиня Вера (Татаринова), псковичи и паломники.

Перед началом богослужения митрополита Матфея поздравили учащиеся воскресной школы кафедрального собора.

За усердное служение церкви митрополит Матфей возвёл в сан протоиерея настоятеля храма Святителя Николая Чудотворца в селе Зобки Пыталовского района иерея Иоанна Дубкова и удостоил права ношения палицы насельника Савво-Крыпецкого монастыря иеромонаха Феофила (Безрукова).

От лица духовенства Псковской епархии митрополита Матфея поздравил секретарь епархиального управления протоиерей Андрей Вахрушев и преподнес владыке митрополиту крест и панагию.

Затем митрополит Матфей обратился ко всем собравшимся с архипастырским словом.

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