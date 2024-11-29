Несовершеннолетний электросамокатчик пострадал в ДТП в Пскове

21:25, 29 ноября 2024, ПАИ

В Пскове, у дома № 11на улице Текстильной, произошло столкновение автомобиля Lexus и электросамокатчика. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка ПАИ».

В результате ДТП пострадал водитель электросамоката 2008 года рождения. Он госпитализирован в медучреждение с различными травмами.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.