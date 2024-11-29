Несовершеннолетний электросамокатчик пострадал в ДТП в Пскове
В Пскове, у дома № 11на улице Текстильной, произошло столкновение автомобиля Lexus и электросамокатчика. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка ПАИ».
В результате ДТП пострадал водитель электросамоката 2008 года рождения. Он госпитализирован в медучреждение с различными травмами.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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