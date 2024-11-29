Семинар по технологии и чемпионат Себежского района по робофутболу состоялись в Себежской школе

23:41, 29 ноября 2024, ПАИ

В Себежской средней школе состоялся районный семинар для учителей технологии по направлениям «робототехника» и «3D-моделирование», пишет районная газета «Призыв».

Организаторами мероприятия стали ГАУО ДО «Лидер», мобильный технопарк «Кванториум» в Великих Луках.

Участники семинара погрузились в мир современных технологий, обменялись опытом и узнали много нового.

Также в этот день состоялся чемпионат Себежского района по робофутболу, в котором приняли участие команды Себежской, Сосновоборской средней и Себежской основной школ. Первое место в соревнованиях заняла команда Себежской основной школы, серебро завоевала команда Сосновоборской средней школы, третье место – команда Себежской средней школы.