Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Иностранцы оштрафованы за незаконное пересечение госграницы Псковской области

Трое граждан Украины оштрафованы за незаконное пересечение границы, пишет районная газета «Призыв» со ссылкой на районный суд.

Установлено, что 26 ноября приблизительно в 00:30 сотрудники погранзаставы обнаружили в районе Идрицы иностранцев, которые перешли через госграницу из Белоруссии в Россию.

Иностранные граждане признаны виновными в совершении административного правонарушения. Им назначено наказание в виде административного штрафа в размере пяти тысяч рублей без принудительного административного выдворения за пределы России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












29 ноября 2024

Семинар по технологии и чемпионат Себежского района по робофутболу состоялись в Себежской школе
29 ноября 2024

Муниципалитеты Псковской области продолжают работу по сбору материалов для сборника «Солдаты Победы»
29 ноября 2024

Второй проект реализовало ТОС «Единство» в Паниковичах Печорского округа
29 ноября 2024

Вылет самолёта Москва – Псков повторно перенесён
29 ноября 2024

Концерт «Путешествие в детство» прошёл в Пскове
29 ноября 2024

Митрополит Матфей совершил Божественную литургию в Троицком соборе в Пскове
29 ноября 2024

Вылет самолёта Москва – Псков перенесён
29 ноября 2024

Стало известно, какие национальные квоты на вылов рыбы в Псковской области освоены лучше всего

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...