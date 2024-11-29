Иностранцы оштрафованы за незаконное пересечение госграницы Псковской области
Трое граждан Украины оштрафованы за незаконное пересечение границы, пишет районная газета «Призыв» со ссылкой на районный суд.
Установлено, что 26 ноября приблизительно в 00:30 сотрудники погранзаставы обнаружили в районе Идрицы иностранцев, которые перешли через госграницу из Белоруссии в Россию.
Иностранные граждане признаны виновными в совершении административного правонарушения. Им назначено наказание в виде административного штрафа в размере пяти тысяч рублей без принудительного административного выдворения за пределы России.
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