Пьяного водителя-рецидивиста задержали в Великолукском районе
Пьяного 23-летнего водителя задержали сотрудники ДПС в Великолукском районе на дороге Великие Луки – Новосокольники. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Молодой человек ехал за рулём автомобиля ВАЗ. Установлено, что ранее он уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.
Обстоятельства произошедшего выясняются, подчеркнули в пресс-службе УМВД.
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