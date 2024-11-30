Пьяного водителя-рецидивиста задержали в Великолукском районе

09:53, 30 ноября 2024, ПАИ

Пьяного 23-летнего водителя задержали сотрудники ДПС в Великолукском районе на дороге Великие Луки – Новосокольники. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Молодой человек ехал за рулём автомобиля ВАЗ. Установлено, что ранее он уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Обстоятельства произошедшего выясняются, подчеркнули в пресс-службе УМВД.