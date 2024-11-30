Водитель пострадал в ночном ДТП в Пскове
Два автомобиля столкнулись у дома № 17 на Октябрьском проспекте в Пскове. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
По предварительным данным, водитель автомобиля Lacetti в состоянии алкогольного опьянения протаранил Renault.
В результате ДТП пострадал пьяный водитель. Ему оказали медицинскую помощь на месте, но от госпитализации он отказался.
На месте работали бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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