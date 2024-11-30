Водитель пострадал в ночном ДТП в Пскове

10:26, 30 ноября 2024, ПАИ

Два автомобиля столкнулись у дома № 17 на Октябрьском проспекте в Пскове. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











По предварительным данным, водитель автомобиля Lacetti в состоянии алкогольного опьянения протаранил Renault.

В результате ДТП пострадал пьяный водитель. Ему оказали медицинскую помощь на месте, но от госпитализации он отказался.

На месте работали бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.