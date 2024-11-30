Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Замедляющие старение продукты назвали россиянам

Ферментированные продукты обладают множеством полезных свойств, которые могут помочь в борьбе с акне, замедлить старение кожи и даже способствовать снижению веса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмилу Сухорукову.

Фото сгенерировано нейросетью

По словам специалиста, в процессе ферментации происходит расщепление различных веществ, что улучшает пищеварение. Исследования показывают, что такие продукты могут уменьшать вероятность появления акне и даже замедлять старение кожи. Кроме того, забродившие продукты помогают в снижении лишнего веса, подчеркнула специалист.

Она также отметила, что в молочных ферментированных продуктах образуются важные пробиотики и пребиотики. Они оказывают положительное влияние на желудочно-кишечный тракт, помогая справляться с изжогой, запорами и диареей. Эти микроорганизмы также способствуют очищению печени от лишнего жира и могут уменьшать симптомы артрита, обратила внимание врач.

Наибольшее количество пробиотиков содержится в натуральных молочнокислых продуктах без добавок и красителей. Немного меньше их в квашеной капусте и других аналогичных продуктах. В маринованных огурцах (без уксуса) пробиотиков ещё меньше, рассказала Людмила Сухорукова.

Регулярное употребление пробиотиков не только улучшает пищеварение, но и укрепляет иммунитет, а также повышает уровень энергии благодаря поступлению витаминов группы В, добавила она.

Врач подчеркнула, что ферментация – это естественный процесс брожения, при котором микроорганизмы расщепляют органические соединения в условиях недостатка кислорода. В результате такие продукты обогащаются полезными минералами, витаминами групп B, C и K, омега-3 жирными кислотами, натрием, железом, антиоксидантами и пробиотиками.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












30 ноября 2024

Семья из Пушкиногорского района отметила 50-летие совместной жизни
30 ноября 2024

24% компаний Пскова готовят для своих сотрудников новогодние подарки
30 ноября 2024

В микрорайоне Псковкирпич в Пскове ввели в эксплуатацию подземный водозабор
30 ноября 2024

До +5 градусов и дождь ожидаются в Псковской области 1 декабря
30 ноября 2024

Замедляющие старение продукты назвали россиянам
30 ноября 2024

Когда псковичам ждать холодов в декабре, рассказали синоптики
30 ноября 2024

Всемирный день домашних животных отмечают сегодня
29 ноября 2024

Семинар по технологии и чемпионат Себежского района по робофутболу состоялись в Себежской школе

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...