Замедляющие старение продукты назвали россиянам

10:37, 30 ноября 2024, ПАИ

Ферментированные продукты обладают множеством полезных свойств, которые могут помочь в борьбе с акне, замедлить старение кожи и даже способствовать снижению веса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмилу Сухорукову.

По словам специалиста, в процессе ферментации происходит расщепление различных веществ, что улучшает пищеварение. Исследования показывают, что такие продукты могут уменьшать вероятность появления акне и даже замедлять старение кожи. Кроме того, забродившие продукты помогают в снижении лишнего веса, подчеркнула специалист.

Она также отметила, что в молочных ферментированных продуктах образуются важные пробиотики и пребиотики. Они оказывают положительное влияние на желудочно-кишечный тракт, помогая справляться с изжогой, запорами и диареей. Эти микроорганизмы также способствуют очищению печени от лишнего жира и могут уменьшать симптомы артрита, обратила внимание врач.

Наибольшее количество пробиотиков содержится в натуральных молочнокислых продуктах без добавок и красителей. Немного меньше их в квашеной капусте и других аналогичных продуктах. В маринованных огурцах (без уксуса) пробиотиков ещё меньше, рассказала Людмила Сухорукова.

Регулярное употребление пробиотиков не только улучшает пищеварение, но и укрепляет иммунитет, а также повышает уровень энергии благодаря поступлению витаминов группы В, добавила она.

Врач подчеркнула, что ферментация – это естественный процесс брожения, при котором микроорганизмы расщепляют органические соединения в условиях недостатка кислорода. В результате такие продукты обогащаются полезными минералами, витаминами групп B, C и K, омега-3 жирными кислотами, натрием, железом, антиоксидантами и пробиотиками.