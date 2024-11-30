Семья из Пушкиногорского района отметила 50-летие совместной жизни

13:10, 30 ноября 2024, ПАИ

Семейная пара Николай и Надежда Быстровы из Пушкиногорского района отпраздновали золотую свадьбу. Об этом сообщила глава муниципалитета Оксана Филиппова в своём телеграм-канале.

Николай Быстров родился в деревне Подкресье, а Надежда Ивановна – в деревне Залог.



Фото: Телеграм-канал Оксаны Филипповой



Фото: Телеграм-канал Оксаны Филипповой



Фото: Телеграм-канал Оксаны Филипповой



Фото: Телеграм-канал Оксаны Филипповой



Фото: Телеграм-канал Оксаны Филипповой









«Спустя некоторое время родители Надежды приняли решение переехать в деревню Козляки. Первая встреча будущих супругов состоялась на летней танцевальной площадке в Пушкинских Горах. Как вспоминает Надежда Ивановна, именно она решилась сделать первый шаг, пригласив молодого человека на «белый» танец. А Николай проводил девушку домой, а потом пешком, под проливным дождём, возвращался в Подкрестье, решив для себя не упустить эту белокурую красавицу!» – рассказала Оксана Филиппова.

В семье Быстровых родилось двое детей. Трудовая жизнь Николая Быстрова связана с ПМК-7, а Надежда Быстрова работала в Госстрахе, а затем во вневедомственной охране.

Глава района вручила семье памятный знак «50 лет совместной жизни».