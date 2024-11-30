Пожарные ликвидировали возгорание автомобилей в Пыталово

13:21, 30 ноября 2024, ПАИ

Автомобили Opel Corsa и Toyota RAV4 загорелись во дворе жилого дома №19 на улице Юнкерова в Пыталово. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.