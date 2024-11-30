Пожарные ликвидировали возгорание автомобилей в Пыталово
Автомобили Opel Corsa и Toyota RAV4 загорелись во дворе жилого дома №19 на улице Юнкерова в Пыталово. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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