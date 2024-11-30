Цвет, длина и упаковка: как правильно выбрать гирлянду

13:50, 30 ноября 2024, ПАИ

Существует несколько факторов, которые влияют на качество электрической гирлянды. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на строительного эксперта и основателя ГЛАВСНАБ Федора Васильева. Он поделился рекомендациями по выбору гирлянды для новогодних праздников.

Прежде всего, стоит обратить внимание на упаковку: на ней должна быть этикетка на русском языке с информацией о производителе, длине провода, материале, цвете, уровне влагостойкости, напряжении питания и другими данными о продукте. Затем следует открыть коробку в магазине и осмотреть гирлянду: она не должна иметь неприятного запаха, изоляция должна быть без видимых повреждений, а место соединения провода с вилкой и блоком питания должно быть прочным и гибким, отметил эксперт.

Также Федор Васильев рекомендовал проверить работу кнопок или переключателей, чтобы убедиться в их исправности. Важно, чтобы в коробке с гирляндой был сертификат соответствия, подтверждающий безопасность изделия, добавил он.

По словам Васильева, следует обратить внимание на тип лампочек. Классические лампы накаливания создают теплый и уютный свет, но потребляют много энергии и быстро перегорают. Светодиоды (LED) являются более экономичным и долговечным вариантом, предлагающим разнообразие цветов и режимов свечения: мигание, мерцание, плавное переключение. Неоновые гирлянды — это яркий, но менее универсальный выбор, подходящий для создания определенного стиля.

Второй важный фактор – длина гирлянды. Для правильного выбора необходимо заранее замерить участок с учетом архитектурных особенностей и препятствий. Чтобы выбрать гирлянду для елки, нужно добавить к ее высоте 1,5 м – без запаса подключить гирлянду будет сложно, пояснил специалист.

Третий фактор – цвет гирлянды. Традиционно для создания праздничной атмосферы используют белые гирлянды (как холодного, так и теплого оттенка). Цветные гирлянды также популярны для украшения елки. Кроме того, важна форма гирлянды: нити – универсальный вариант для украшения елок, стен и перил; сетки идеально подходят для больших поверхностей, например, фасадов домов; занавесы создают сказочный эффект и хорошо смотрятся на окнах; сосульки – стильное решение для формирования мерцающего каскада.

«С гирляндами нужно быть осторожными: не используйте на улице изделия с неподходящим показателем IP, не вешайте гирлянды рядом с радиаторами отопления и обогревателями или в местах с повышенной влажностью. При выходе из дома не оставляйте новогоднюю иллюминацию включенной», – подытожил эксперт.