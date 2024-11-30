Найденную жителем Себежского района медаль бойца ВОВ передали в Пермский край

14:55, 30 ноября 2024, ПАИ

Медаль «За боевые заслуги» героя Великой Отечественной войны Михаила Булыгина, найденную жителем деревни Шевино Себежского района, передали потомкам бойца в Пермский край. Об этом пишет газета «Призыв».

Житель деревни в Себежскои районе Вячеслав Герасимов, работая в огороде, нашёл военную награду и передал её в администрацию поселения. Администрация, в свою очередь, передала медаль поисковикам отряда «Забытый батальон», командиром которого является Владимир Бумаков.

«Дальше мы уже связались с нашими коллегами из МОО «Вымпел-поиск», и они проделали основную и сложную операцию по поиску потомков советского бойца – владельца медали», – отметил Владимир Бумаков.

По номеру воинской реликвии удалось установить награждённое лицо, а затем найти его родственников, проживающих в Пермском крае, и торжественно им вручить медаль родственника.