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Выездная диспансеризация населения прошла в деревне Пыталовского района

Выездная диспансеризация населения проходила сегодня в деревне Носово Пыталовского района. Работали смотровой кабинет, процедурный, мобильная маммография. Об этом пишет газета «Наша жизнь».

Выездная диспансеризация в Пыталовском районе. Фото здесь и далее: газета «Наша жизнь»

Диспансеризация прошла в сельском ФАПе, который не так давно ввели в эксплуатацию по президентскому нацпроекту «Здравоохранение». Среди тех, кто проходил диспансеризацию, была семейная пара – Геннадий Савин и Лилия Петрова. Они отметили, что с появлением ФАПа проходить обследование можно в своей деревне и не нужно ехать в город.

Геннадий Савин признался, что проходит диспансеризацию впервые, и призывал других не забывать проверять своё здоровье. Лилия Петрова солидарна с супругом, считая диспансеризацию отличной возможностью позаботиться о своём здоровье.

График выездной диспансеризации:

  • ФАП в Гаврах – 5 декабря;
  • ФАП в Линово – 12 декабря;
  • ФАП в Белорусском посёлке – 19 декабря;
  • ФАП в Бороусах – 26 декабря.

Также диспансеризацию можно пройти в поликлинике Пыталовского филиала Островской межрайонной больницы. Подробности можно узнать в регистратуре: (8 811-47) 2-11-03.

Напомним, что жители Псковской области могут пройти диспансеризацию бесплатно. Записаться на неё можно через регистратуру, через «Госуслуги» или по номеру телефона (8 8112) 29-90-28.

Диспансеризация – это комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований. Она проводится бесплатно. Псковичи могут пройти её в отделении профилактики на улице Кузбасской Дивизии, 22 или в поликлинике по месту жительства.

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