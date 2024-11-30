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Общество

Павел Соболь стал гендиректором ОЭЗ «Моглино»

Генеральным директором особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» назначен Павел Соболь. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Решение о его назначении было принято на совете директоров. Павел Соболь ранее работал в различных федеральных ведомствах, таких как Минэкономразвития, Ростуризма, Минстроя, Минвостокразвития России и другие.

После завершения обучения в Российском государственном социальном университете он получил опыт по сопровождению инвестиционных программ и проектов. Также Павел Соболь занимался координацией работы по социально-экономическому развитию субъектов.

Напомним, ОЭЗ ППТ «Моглино» на протяжении ряда лет получает высокую оценку Министерства экономического развития РФ, за прошлый год показатель эффективности «Моглино» составил 92%, что означает «зелёную зону» среди всех особых экономических зон России.

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