Представители ПсковГУ стали победителями конкурса «Лучший изобретатель и лучший рационализатор Псковской области»
Представители ПсковГУ стали одними из победителей конкурса «Лучший изобретатель и лучший рационализатор Псковской области». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.
Ими стали сотрудник университетской лаборатории проектной деятельности, руководитель проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» в вузе Александр Захаров и студент четвёртого курса Передовой инженерной школы Союзного государства ПсковГУ Антон Логинов.
Александр Захаров презентовал виртуальную платформу для оценки компетенций персонала на основе деловых игр и бизнес-симуляций, а Антон Логинов показал проект «3D-принтер Pony Bot V4». Его разработка в дальнейшем может быть включена в заявку на статус участника проекта «Сколково».
Кроме того, старший преподаватель отделения электроэнергетики и электропривода системы автоматизации ПИШ Союзного государства Дмитрий Фёдоров стал финалистом конкурса в номинации «Лучший изобретатель в категории изобретателей с патентом» с проектом индуктивного измерительного преобразователя с цифровым выходом.
Андрей Маковский – об участии студентов ПсковГУ в Конгрессе молодых учёных: Это большой шаг вперёд для псковской науки
Митрополит Матфей: Сохранение исторической памяти крайне важно для развития Союзного государства
Замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова: Проведение слёта Союзного государства на Псковской земле символично
Представители ПсковГУ стали победителями конкурса «Лучший изобретатель и лучший рационализатор Псковской области»
Михаил Ведерников – о слёте Союзного государства: Для Псковской области это имеет особое значение