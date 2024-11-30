Представители ПсковГУ стали победителями конкурса «Лучший изобретатель и лучший рационализатор Псковской области»

16:39, 30 ноября 2024, ПАИ

Представители ПсковГУ стали одними из победителей конкурса «Лучший изобретатель и лучший рационализатор Псковской области». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Ими стали сотрудник университетской лаборатории проектной деятельности, руководитель проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» в вузе Александр Захаров и студент четвёртого курса Передовой инженерной школы Союзного государства ПсковГУ Антон Логинов.

Александр Захаров презентовал виртуальную платформу для оценки компетенций персонала на основе деловых игр и бизнес-симуляций, а Антон Логинов показал проект «3D-принтер Pony Bot V4». Его разработка в дальнейшем может быть включена в заявку на статус участника проекта «Сколково».

Кроме того, старший преподаватель отделения электроэнергетики и электропривода системы автоматизации ПИШ Союзного государства Дмитрий Фёдоров стал финалистом конкурса в номинации «Лучший изобретатель в категории изобретателей с патентом» с проектом индуктивного измерительного преобразователя с цифровым выходом.