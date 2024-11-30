Михаил Ведерников – о слёте Союзного государства: Для Псковской области это имеет особое значение

16:17, 30 ноября 2024, ПАИ

Слёт-фестиваль патриотических объединений Союзного государства в Печорах имеет особое значение для региона. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе открытия мероприятия сегодня, 30 ноября.

«Сегодня здесь собрались молодые, деятельные и неравнодушные люди. Вам предстоит решить непростую, но очень важную, интересную и перспективную задачу: найти единые подходы к реализации молодёжной политики на пространстве Союзного Государства. Для Псковской области это имеет особое значение. Регионы Республики Беларусь являются одним из ключевых наших партнёров. И это сотрудничество держится не только на прочных экономических и деловых связях – у нас общая история, культура, традиции и ценности», – отметил Михаил Ведерников.

Глава региона также подчеркнул, что в числе таких ценностей на первом месте стоит патриотизм. «Мы все на интуитивном, базовом уровне понимаем, что это такое. Наш президент Владимир Владимирович Путин отметил, что патриотизм – национальная идея России, и складывается он из любви к семье, своей малой родине и своей стране», – резюмировал он.

Напомним, что Слёт-фестиваль патриотических объединений Союзного государства стартовал в Печорах сегодня, 30 ноября.

Мероприятие продлится до 3 декабря. В нём принимает участие более 250 человек. Программа слёта включает образовательную часть, обмен опытом и досуговые мероприятия.

Слёт-фестиваль патриотических объединений Союзного государства реализуется совместно Министерством науки и высшего образования России, Министерством образования Белоруссии, проектным офисом международного молодёжного сотрудничества по направлению «Россия − Беларусь» и Псковским государственным университетом.