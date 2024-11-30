Соревнования за Кубок Псковской области по художественной гимнастике проходят в «Олимпе»
Соревнования за Кубок Псковской области по художественной гимнастике проходят с 30 ноября по 2 декабря в спортивном комплексе «Олимп», передаёт корреспондент ПАИ.
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
В соревнованиях принимают участие спортсменки Псковской области, выступая в индивидуальной программе, в групповых упражнениях, в двойках и тройках.
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Соревнования за Кубок Псковской области по художественной гимнастике проходят в «Олимпе»
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