Соревнования за Кубок Псковской области по художественной гимнастике проходят в «Олимпе»

18:55, 30 ноября 2024, ПАИ

Соревнования за Кубок Псковской области по художественной гимнастике проходят с 30 ноября по 2 декабря в спортивном комплексе «Олимп», передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ























В соревнованиях принимают участие спортсменки Псковской области, выступая в индивидуальной программе, в групповых упражнениях, в двойках и тройках.