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Надувной эвакуационный плот передали сотрудники ГИМС псковскому центру «Патриот»

Сотрудники Центра ГИМС Псковской области передали псковскому Центру «Патриот» надувной спасательный эвакуационный плот. Об этом ПАИ сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

Эваукационный плот. Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

Спасательное средство предназначено для поддержания на плаву спасаемых людей и предохранения их от воздействия непогоды и резких колебаний температур.

Полученный от чрезвычайного ведомства плот будет использоваться для отработки практических навыков учащимися Центра при проведении занятий по поиску и спасанию людей на водных объектах.

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