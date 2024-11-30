Надувной эвакуационный плот передали сотрудники ГИМС псковскому центру «Патриот»

19:21, 30 ноября 2024, ПАИ

Сотрудники Центра ГИМС Псковской области передали псковскому Центру «Патриот» надувной спасательный эвакуационный плот. Об этом ПАИ сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

Спасательное средство предназначено для поддержания на плаву спасаемых людей и предохранения их от воздействия непогоды и резких колебаний температур.

Полученный от чрезвычайного ведомства плот будет использоваться для отработки практических навыков учащимися Центра при проведении занятий по поиску и спасанию людей на водных объектах.