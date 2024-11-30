Лекцию о Никольском монастыре прочли псковичам в рамках проекта «Ковчег добра»

19:56, 30 ноября 2024, ПАИ

В рамках социального проекта «Ковчег добра» в библиотеке храма Александра Невского в Пскове состоялась лекция «Никольский «Кожин» монастырь на Завеличье». Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Лектором выступил старший научный сотрудник Древлехранилища Псковского музея-заповедника Арсений Постников.

Организаторы отмечают, что темы бесед выбираются с учетом пожеланий слушателей, в рамках социального проекта храма Александра Невского «Ковчег добра», поэтому каждый, пришедший на лекцию, может повлиять на выбор тематики будущих встреч.