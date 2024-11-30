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В Псково-Печерском монастыре сохранили уникальные настенные граффити внутри башни Верхних решёток

Уникальные настенные граффити внутри башни Верхних решёток сохранены в Псково-Печерском монастыре. Рабочие провели реставрацию по специальной методике. Укреплены фрагменты штукатурки и сами рисунки, процарарапанные на ней, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

По словам специалистов, графические рисунки, обнаруженные в башне Верхних решёток Псково-Печерского монастыря, выполнены три столетия назад и сохранены по решению реставраторов.

Рисунки выполнены на свежей известковой штукатурке «под рукавичку», предположительно, кем-то из стрельцов воинского гарнизона, которые несли дозор в башне. Все они посвящены батальной тематике.

Среди изображений – человек, который стреляет из пушки, корабль с российским гербом времён Петра I на борту, крепость с башнями и пушками, письмена. Датируются приблизительно 1701 годом: это время, когда по указу Петра I была надстроена башня Верхних решёток.

Отметим, башня Верхних решёток – оригинальная водопропускная башня XVI-–XVII веков, памятник самобытного оборонного зодчества псковской школы и памятник псковской реставрационной школы 1960-х годов XX века.

«В ходе реставрации восстановлен архитектурный облик башни Верхних решёток конца XVII века. Выполнена расчистка, укрепление лучкового арочного проёма в башне на месте входа неё ручья Каменца», – добавили специалисты.

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