В Дно благодаря инициативе ТОС благоустроили часть Дновской улицы

20:37, 30 ноября 2024, ПАИ

Часть территории Дновской улицы в Дно благоустроили благодаря инициативе ТОС. Об этом глава Дновского муниципального округа Михаил Шауркин рассказал в своём телеграм-канале.

«В это место часто приходят к колоду за водой, по этой территории переходят с одной улицы на другую, и есть планы дальнейшего развития этого участка. А всё дело в том, что в прошлом году местные жители организовали ТОС. Затем написали проект и после победы в конкурсе приступили к его реализации. Теперь участок вдоль реки огорожен забором, выровнена территория, выложены дорожки и даже установлена информационная табличка», – отметил глава муниципалитета.

По словам Михаила Шауркина, на сегодняшний день реализация проекта завершена, но это лишь первый этап благоустройства. Участники ТОС планируют продолжать работу в части благоустройства и очень надеются на победу в конкурсе 2025 года.