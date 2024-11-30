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Мастер-класс для псковских волонтёров прошёл в Доме молодёжи в преддверии Дня добровольца

Мастер-класс для псковских волонтёров прошёл в Доме молодёжи в преддверии Дня добровольца, который отмечают 5 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области.

Мастер-класс для псковских волонтёров прошёл в Доме молодёжи в преддверии Дня добровольца. Фото здесь и далее: «Доброволец. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте»

Мастер-класс провела руководитель экоцентра «Экопрактика» Виктория Посадская сегодня, 30 ноября. Участники мероприятия создали открытки с пожеланиями для волонтёров.

Мероприятие было приурочено к всероссийской акции «Спасибо, волонтёр!», которая проходит в честь Дня добровольца.

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