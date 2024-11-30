Зима близко: когда ожидать волну холода в Псковской области

22:13, 30 ноября 2024, ПАИ

По прогнозам специалистов, в декабре Псковская область преимущественно будет находиться под влиянием атлантических циклонов. Прогнозируется пасмурная погода с частыми осадками. Температурный фон в первой и третьей декадах ожидается выше климатической нормы, во второй декаде – ниже нормы. Прогноз метеорологической обстановки опубликован на официальном сайте ГУ МЧС России по Псковской области.

Большую часть месяца преобладающие дневные температуры ожидаются в пределах -2 до +3 градусов. Ночные температуры ожидаются в пределах от 0 до-5 градусов, с понижением в отдельные ночи от -6 до -8. В середине месяца прогнозируется волна холода, ночные температуры понизятся до 11 градусов, в отдельные ночи морозы достигнут от -12 до -17 градусов. Дневные температуры в этот период будут варироваться от -1 до -6 градусов.

Среднемесячная температура воздуха ожидается выше нормы. Месячная сумма осадков ожидается в пределах 100-140% от климатической нормы.